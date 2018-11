Governo libera R$ 200 mi para ação emergencial no Rio A assessoria de imprensa da Casa Civil informou hoje que o governo liberou R$ 200 milhões para ações emergenciais nas áreas atingidas pelas chuvas no Rio de Janeiro, que deverão ser comandadas pelo Ministério da Integração Nacional. Em reunião realizada hoje no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), os ministros da Casa Civil, Erenice Guerra, do Planejamento, Paulo Bernardo, e da Integração Nacional, João Santanna, analisaram a situação do Rio e definiram as primeiras ações. O governo estadual e a prefeitura da capital fluminense solicitaram um total de R$ 370 milhões.