Governo prevê início de investimentos em aeroportos regionais até fim do ano A Secretaria de Aviação Civil já recebeu e analisou 240 estudos de viabilidade de aeroportos regionais e espera um grande volume de investimentos nesses terminais aéreos no próximo ano, no âmbito do Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional, afirmou nesta quinta-feira o secretário-executivo do órgão, Guilherme Ramalho.