Governo quer agilizar processo de destruição de armas Preocupados com o desaparecimento de milhares de armas depositadas nos fóruns de todo o País, o Ministério da Justiça assina amanhã, 11, um acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e com o Ministério da Defesa para agilizar o processo de destruição deste arsenal.