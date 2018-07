Greve tem adesão de agentes da PF de Minas Gerais

Segundo o Sindicato dos Policiais Federais no Estado de Minas Gerais (Sinpef/MG), com o movimento, serviços como emissão de passaportes funcionarão com escala mínima, para emissão de documentos apenas em casos de urgência.

De acordo com a entidade, enquanto durar a paralisação vão ficar suspensos todos os trabalhos de investigação, inspeções em empresas de segurança agências bancárias e registro de estrangeiros, por exemplo.

Já no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, a categoria está planejado o inverso: agentes prometem aumentar o rigor nos procedimentos de fiscalização, o que deve aumentar o tempo de espera para embarque nos voos que partem do terminal, assim como dos passageiros que chegam do exterior.

Segundo o presidente do Sinpef/MG, Renato Deslandes, a mobilização permanecerá pelo menos até sexta-feira, quando está prevista uma assembleia da categoria. Os policiais reivindicam reajuste salarial e reestruturação da carreira. "Um agente em início de carreira recebe R$ 7,2 mil. É quase metade que um auditor fiscal, que tem o mesmo nível de escolaridade", observou.