Gripe: Rio inaugura 1º polo para triagem de pacientes O primeiro polo de acolhimento a pacientes com gripe suína no Rio de Janeiro foi inaugurado hoje pelo prefeito Eduardo Paes, e o secretário municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Hans Dohmann, no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. No total, estão previstas a montagem de nove polos, que irão fazer a triagem dos pacientes com gripe. Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde, esses postos servirão para melhor o fluxo das emergências, separando os casos de suspeita da doença dos demais.