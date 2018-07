Gripe: SP recomenda evitar viagem a Chile e Argentina A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo enviou hoje ao Ministério da Saúde e à imprensa uma nota recomendando que as pessoas evitem viajar para a Argentina e o Chile em razão do risco de contágio pelo vírus da influenza A (H1N1), a chamada gripe suína. A recomendação também é válida para deslocamentos aos demais países da América do Sul que registram transmissão da doença. A assessoria de imprensa da pasta avisou, porém, que não há nenhuma proibição.