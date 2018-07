Gripe: universidade federal do PR adia volta às aulas A Universidade Federal do Paraná (UFPR) decidiu prorrogar por mais uma semana a suspensão das aulas em todos os cursos de graduação e pós-graduação, como forma de prevenção à gripe A (H1N1). O retorno às aulas deveria ocorrer na segunda-feira, dia 10, mas foi adiado para o dia 17. "Optamos pela cautela diante do quadro atual da gripe no Paraná", disse o reitor Zaki Akel Sobrinho.