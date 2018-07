Groupon luta para sobreviver à decadência dos cupons de desconto O Groupon e as demais empresas no concorrido segmento de cupons de descontos deveriam ter mudado a natureza da publicidade de pequenas empresas. Em vez disso, são os sites de descontos que estão correndo para mudar, à medida que crescem as indicações de falhas graves em seu modelo de negócios.