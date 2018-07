Grupo Pão de Açúcar fecha 2o trimestre com lucro de R$159 mi O Grupo Pão de Açúcar encerrou o segundo trimestre com lucro líquido de 159 milhões de reais, praticamente em linha com o esperado pelo mercado e um salto sobre o ganho de 91 milhões de reais do ano anterior. O resultado exclui receita bruta de 98 milhões de reais de área de empreendimentos imobiliários.