Grupo rouba turistas em hotel de Águas de Lindóia-SP Uma quadrilha composta por 15 pessoas assaltou ontem um hotel na cidade turística de Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. Segundo boletim de ocorrência, um casal chegou à recepção do hotel, no Jardim Paraíso, pedindo um quarto, mas logo sacaram armas semiautomáticas e anunciaram o assalto. Os outros membros do grupo entraram no hotel e roubaram R$ 7.500 em cheques devolvidos, documentos de veículos, relógios, cofre de escritório e R$ 9 mil em dinheiro. Eles roubaram também celulares e máquinas fotográficas dos hóspedes.