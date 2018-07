Hamilton vê a Red Bull forte em 2012

A Red Bull conquistou os dois títulos no ano passado e Sebastian Vettel está caminhando para o seu segundo título consecutivo com uma vantagem de 85 pontos sobre seu companheiro de equipe Mark Webber, depois de vencer seis das 11 corridas.

Os campeões também começaram todas as corridas até agora na pole position. No entanto, a McLaren e a Ferrari têm diminuído a vantagem e venceram as últimas três corridas.

"Eu acho que cada equipe provavelmente pensa 'Pô, precisamos fazer melhor', e assim eles estão todos trabalhando no carro do próximo ano, agora na esperança de que o carro do próximo ano será melhor do que o deles (da Red Bull)", disse Hamilton a jornalistas no Grande Prêmio da Bélgica nesta sexta-feira.

Segundo ele, a McLaren sentiu que poderá colher resultados em 2012 melhorando e aprendendo com o carro deste ano.

"Eles (Red Bull) tiveram quase o mesmo carro de 2009... o mesmo design só evoluiu e ficou melhor e melhor", acrescentou o piloto, de 26 anos, e que venceu em Spa no ano passado.

"Tínhamos um carro terrível em 2009 e desfizemos esse carro e construímos um novo carro em 2010... Nós provavelmente teremos o mesmo carro como neste ano para o próximo ano assim estaremos mais próximos", disse o britânico.

"Mas o carro será, provavelmente, uma outra evolução do carro deste ano novamente."

(Reportagem de Alan Baldwin)