Helicóptero de turismo pega fogo e fere três na BA

Um helicóptero de passeio turístico pegou fogo nesta terça-feira, 8, no momento da decolagem e deixou três pessoas feridas em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia. Os passageiros do helicóptero foram levados para o Hospital Geral Luis Eduardo Magalhães, depois de terem sido socorridos por um vendedor ambulante que passava pelo local. Dois dos feridos já foram liberados. Porém, o passageiro Rubens Fernandes está em observação, com traumatismo craniano. Segundo a assistente social do hospital, Míriam Silva, a estudante Letícia Cerqueira e a secretária Joelma Oliveira foram medicadas no hospital e receberam alta. Os feridos afirmaram que o piloto saltou do aparelho logo que percebeu o incêndio, no momento da decolagem, no heliporto da barraca de praia Toa-a-toa, uma das mais sofisticadas da orla de Porto Seguro. A polícia baiana abriu inquérito para apurar as causas do incêndio.