Hidroavião cai em Manaus e piloto morre

Um hidroavião caiu neste domingo, 7, pouco depois de decolar no bairro Tarumã, em Manaus (AM). Segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto Antônio Alberto Machado Cavalcante, de 41 anos, morreu na hora. Também estavam na aeronave o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Francisco Sá Cavalcante, o coronel Francisco das Chagas e o aluno da PM Coutinho Soares. Eles ficaram feridos e foram levados ao pronto-socorro local. O acidente ocorreu entre 7h20 e 7h30 do horário local (2 horas a menos em relação ao de Brasília). Segundo os bombeiros, o hidroavião, de prefixo PT-OMN, partiu da marina Tauá e, em seguida, bateu em árvores e caiu próximo ao Rio Negro. O secretário de Segurança Pública do Estado ficou com uma das pernas presas nas ferragens e foi retirado do hidroavião pelos bombeiros. O 7º Serviço Regional de Prevenção de Acidentes, da Aeronáutica, esteve no local da queda e vai apurar as causas do acidente.