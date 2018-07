História do Brasil e futebol em debate Os jornalistas Marcos Guterman e Antero Greco, ambos do Estado, se encontram hoje, às 5 da tarde, na Saraiva MegaStore, do Morumbi Shopping, para debater história e futebol. Os dois tomarão como base para a "mesa-redonda" o livro O futebol explica o Brasil, recentemente lançado por Guterman, pela editora Contexto.