Homem mais velho do mundo morre aos 114 anos nos EUA

Walter Breuning, que desde 1980 vivia em um lar para idosos, foi declarado o homem mais velho do mundo pelo Livro Guinness de recordes mundiais em 18 de julho de 2009.

"Estou profundamente triste pela perda de meu amigo querido e grande cidadão de Montana Walter Breuning", disse o governador do Estado, Brian Schweitzer, em comunicado à imprensa. "Ele era sábio, mais ainda do que seus anos de vida justificariam."

Breuning nasceu em 21 de setembro de 1896 em Melrose, Minnesota, e passou a maior parte de sua infância e adolescência no Dakota do Sul, até começar a trabalhar para a ferrovia Great Northern, em 1913. A informação é do lar de idosos Rainbow Senior Living, em Great Falls.

Em 1918 ele se mudou para o Montana para ser funcionário de escritório da ferrovia. Quatro anos depois, casou-se com a operadora de telégrafos Agnes Twokey.

Ele se aposentou da ferrovia aos 66. Breuning atribuía sua longevidade ao fato de restringir suas refeições diárias ao café da manhã e almoço e tomar uma aspirina por dia.

(Por Laura Zuckerman)