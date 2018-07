Horário de verão e tempo bom ajudam estudantes na BA A chuva, que caía em Salvador desde a terça-feira, deu uma trégua, facilitando a chegada dos estudantes às principais escolas onde é aplicado hoje o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Preparados para sair de casa com bastante antecedência, prevendo problemas no trânsito, os estudantes chegaram com folga aos locais das provas. Grande parte já se concentrava na frente das escolas e faculdades antes da abertura dos portões, ao meio-dia.