Hospital de Osasco suspeita de gripe em 2 funcionários Dois funcionários do Hospital e Maternidade Sino-Brasileiro, em Osasco, Grande São Paulo, foram internados entre ontem e hoje com suspeita de gripe suína. A unidade é a mesma que registrou as duas mortes decorrentes da doença na cidade. De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, os dois funcionários passam bem e estão internados por precaução.