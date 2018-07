Hospital é despejado e pacientes são transferidos

A unidade é alvo de pelo menos outros três processos de cobrança de pagamentos. Em 2008, foi condenada em uma ação civil pública por descumprir normas de higiene e por funcionar com quadro reduzido de funcionários, entre outras irregularidades. Os administradores não foram encontrados pela reportagem.

O oficial de Justiça e os advogados da família Iervolino, proprietária do imóvel, chegaram ao hospital às 10 horas para fechar o complexo e transferir os pacientes internados. A maioria foi encaminhada para o Hospital Presidente, no Tucuruvi, zona norte - hospital que pertenceria aos mesmos administradores da unidade despejada, segundo os parentes dos enfermos. O porta-voz dos donos do prédio, o advogado Sayegh Neto, afirmou que a família alugou as ambulâncias usadas na transferência dos internos e garantiu alimentação e medicação aos pacientes durante o dia. Carros do serviço funerário da prefeitura também foram usados para remover os doentes. As informações são do Jornal da Tarde.