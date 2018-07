IADB alerta a América Latina; crescimento é visto em 3,6%

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (na sigla em inglês, IADB), em sua mais recente previsão anual divulgada neste domingo, disse que o futuro da região dependerá em grande parte dos preços de commodities e da demanda de seu maior comprador -a China.

Pressões de crédito na Europa também podem fazer com que bancos estrangeiros abandonem seus ativos na região, enquanto as moedas locais podem ser alvo de valorização excessiva se investidores a procura de rendimentos derramarem dinheiro a curto-prazo em mercados locais, disse o IADB.

"Os maiores riscos para a América Latina não são internos... é mais sobre o que acontece fora da América Latina", disse o presidente do IADB, Luis Alberto Moreno.

Um recuo maior do que o esperado no crescimento mundial afetará mais os preços de metais do que os preços de grãos porque a demanda por comida é mais resiliente, disse o relatório.

"Se o crescimento da China titubear, os preços de metais como cobre, particularmente importante para a economia do Chile e do Peru, pode cair mais do que o agregado de commodities, enquanto os preços de grãos, importantes para a economia da Argentina e do Brasil, cairiam menos", disse o relatório.

