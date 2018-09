Ibama aplica mais de R$ 11 mi em multas no sul do Pará A Operação Entorno, realizada pelo Ibama em Marabá (PA), autuou os responsáveis por cinco desmatamentos vistoriados. As multas aplicadas até agora superam os R$ 11 milhões e foram embargadas cerca de 5,5 mil hectares de florestas derrubadas nos municípios de Santana do Araguaia e Redenção. As ações de fiscalização resultaram ainda na apreensão de 136 peças serradas tipo perna manca, da essência louro roxinho, dois caminhões, uma motosserra e uma motobomba. Os fiscais e policiais vistoriaram as áreas de polígonos de desmatamentos detectados por sensoriamento remoto, priorizando a autuação e o embargo daqueles com maiores dimensões. Um dos polígonos autuados tinha mais de 2.600 hectares de floresta amazônica destruída em Santana do Araguaia, que está na lista suja dos municípios que mais desmatam a Amazônia. Doze dos 36 municípios citados na lista suja estão no Estado do Pará, e são prioridades nas ações do Plano de Prevenção e Combate ao Desmatamento na Amazônia.