Ibama debaterá impacto ambiental no litoral da BA O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) realizará processo de audiência pública para discutir o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima) da "Atividade de Perfuração Marítima nas Concessões BM-CAL-11 e BM-CAL-12", na bacia Camamu-Almada (BA). A operadora desse empreendimento é a Petrobras. Estão marcadas reuniões para discutir o tema em Valença (BA), no dia 27 de março; e em Ilhéus (BA), no dia 29 de março. O aviso sobre a realização dessa audiência pública foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 15.