Ibope: 30% do País desconhece saneamento básico Uma pesquisa realizada pelo Ibope e pelo Instituto Trata Brasil revela que 31% da população brasileira não sabe o que é saneamento básico. Apesar dos dados do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (SNIS) indicarem que apenas metade da população tem acesso a esgoto, 77% das pessoas acreditam que estão ligadas à rede pública. Na região Sul, esse número chega a 87%, e no Sudeste, 84%. A pesquisa aponta ainda que cerca de 26% dos entrevistados estão insatisfeitos com o serviço de coleta e tratamento de esgoto.