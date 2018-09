Ilhabela-SP terá polícia em praia contra drogas A Praia de Castelhanos, a leste de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, deverá receber policiamento durante o carnaval. As autoridades policiais foram alertadas por moradores da comunidade sobre o consumo de drogas em feriados. Há problema semelhante na Praia do Bonete, no extremo sul do arquipélago. Só é possível chegar a Castelhanos de barco ou com veículos tracionados, que têm de percorrer estrada de 18 quilômetros. Uma trilha de seis horas leva ao Bonete.