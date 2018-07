Imazon: desmate na Amazônia Legal caiu 75% em junho Levantamento da Organização Não-Governamental Imazon aponta que o desmatamento na Amazônia Legal caiu 75% no mês de junho e atingiu 150 quilômetros quadrados, o equivalente à área de Aracaju (SE). Em junho de 2008, haviam sido desmatados 612 quilômetros quadrados, pouco menos que o equivalente à área de Salvador (BA). As informações são do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD), com base em imagens dos satélites CBERS e Landsat, as mesmas utilizadas para a estimativa oficial feita pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Em junho, devido às nuvens, foi possível monitorar 58% da Amazônia Legal. A região que não pôde ser mapeada corresponde à quase totalidade de Roraima, pouco mais de dois terços do Amapá e mais da metade do Amazonas e Pará.