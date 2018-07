Imigrantes terá pista para litoral bloqueada após as 23h A Ecovias informou que o trecho de serra da pista norte da rodovia dos Imigrantes - que leva à baixada santista e ao litoral sul de São Paulo - será bloqueada a partir das 23h30 de hoje, para o transporte de carga especial. Uma carreta transportando um transformador de cerca de 360 toneladas descerá até o porto de Santos. A operação está prevista para ser finalizada às 05h30. Durante esse período, a pista sul da Imigrantes será utilizada pelos demais veículos que pretenderem seguir viagem ao litoral, que também poderão optar pela pista sul da via Anchieta. A subida será feita exclusivamente pela pista norte da Anchieta. A Ecovias informa que chove forte em todo o sistema Anchieta-Imigrantes e a visibilidade está prejudicada no topo de serra, onde não passa de 200 metros. A orientação aos motoristas é que tenham cautela e que obedeçam a sinalização das vias.