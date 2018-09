Incêndio destrói parte de fábrica de brinquedos no AM A fábrica de brinquedos Tec Toy, no Distrito Industrial de Manaus, foi parcialmente destruída hoje pelo fogo. Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas e ainda não há resultado da perícia que apura as causas do incêndio. A reportagem procurou a assessoria da fábrica em busca de informações sobre perdas materiais, mas não obteve sucesso. Um outro incêndio também destruiu um apartamento num prédio de classe média alta em Manaus. Segundo a assessoria dos Bombeiros, aparentemente foi um ar-condicionado que deu curto circuito por estar ligado durante todo o dia de ontem e a manhã de hoje na ausência de todas as pessoas do apartamento.