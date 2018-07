Incêndio em prédio deixa ao menos 6 feridos em SP Um incêndio no segundo andar de um prédio residencial deixou pelo menos seis feridos na manhã de hoje na Vila Maria, zona norte de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou sete equipes ao local, o incêndio começou por volta das 11 horas, após uma explosão provocada por vazamento de gás. Duas pessoas sofreram queimaduras de segundo grau. As outras vítimas tiveram queimaduras de primeiro grau. Até o fim da manhã o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Helicóptero Águia da Polícia Militar auxiliavam no socorro às vítimas, que eram encaminhadas a hospitais da região. A Avenida Guilherme Cotching, onde ocorreu o incêndio, teve a pista sentido bairro bloqueada.