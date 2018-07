Incêndio em SP atingiu depósito de material reciclável

De acordo com os bombeiros, o incêndio começou por volta das 1h15 deste sábado, na altura do número 100 da Estrada das Lágrimas. A princípio, dez carros dos bombeiros foram enviados até o local para combater as chamas, mas um reforço foi necessário e mais sete viaturas aumentaram a equipe. Após cinco horas de trabalho, as chamas foram controladas.

O rescaldo - etapa do serviço na qual os bombeiros avaliam o terreno para garantir que o fogo foi extinto - começou por volta das 6h20, com dez equipes, e continuava até às 10h30 de hoje, com ainda seis viaturas. Cerca de 800 metros quadrados do galpão, que tem área total de 2.500 metros quadrados, foram totalmente danificados pelas chamas, de acordo com a subprefeitura do Ipiranga.

A Estrada das Lágrimas foi totalmente bloqueada pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A interdição continua nesta manhã sem previsão de término. A CET pede aos motoristas que evitem a região e informa que montou um desvio pelas ruas Protocolo, Solemar e Caripurá.

As causas do fogo ainda são desconhecidas. A subprefeitura do Ipiranga foi acionada e enviou técnicos para o local do incêndio. Às 11h40, a unidade municipal informou que o depósito está interditado para vistoria sem previsão de liberação.

A EcoRepana recicla resíduos industriais para empresas. De acordo com o site do empreendimento, são processados mensalmente 2 mil toneladas de materiais recicláveis.