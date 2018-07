Índios fazem novo protesto no Rio Cerca de 15 índios que integravam o grupo expulso da área do antigo Museu do Índio, nas imediações do Maracanã, zona norte do Rio, na última sexta-feira, promoveram um protesto na tarde desta terça-feira na porta do prédio que atualmente abriga o museu, em Botafogo (zona sul).