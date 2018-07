Indy causa problemas em SP, mais de 40 dias depois

Para a corrida, que ocorreu nos dias 1º e 2 de maio, a Prefeitura recapeou a área com um tipo especial de asfalto, mas ainda não repintou as demarcações das faixas de rolamento. O problema vai da esquina da Rua Massinet Sorcinelli até o acesso à Avenida Olavo Fontoura.

O consultor de trânsito Sergio Ejzenberg explica que a ausência de sinalização no asfalto deixa a circulação insegura para todos, mas os motociclistas correm mais riscos. "Eles não conseguem se balizar para ver por onde passar. E os carros têm uma navegação menos previsível." Ele diz que a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pode ser responsabilizada caso a falta de faixas provoque acidentes.

Em nota, a Prefeitura informou que a CET já tem um projeto para repintar as faixas na Marginal do Tietê e na Rua Professor Milton Rodrigues, mas não deu prazos. Sobre as muretas de concreto usadas para a corrida, diz que a retirada deve ocorrer "nos próximos dias". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.