Inea busca manutenção de restrição a voo no Rio O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) vai recorrer da liminar que derruba as restrições impostas pelo órgão para o funcionamento do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro. O juiz Marcello Enes Figueira, da 18ª Vara Federal, atendeu pedido da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) por entender que a regulamentação do número de voos é competência da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e não de órgão ambiental.