Infraero registra atrasos em 19,6% dos vôos pelo País A Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) registrava às 8 horas de hoje atrasos em 19,6% do total de 403 decolagens previstas no período nos principais aeroportos do País. Outros 12 vôos foram cancelados. No Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, dos 50 vôos programados, 19 estavam com alteração de horário e um foi cancelado. No Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, três vôos foram cancelados e nenhuma decolagem estava com atraso, dos 33 vôos previstos. No Rio, o Aeroporto do Galeão registrava 12 vôos com atrasos e nenhum cancelamento, dos 36 programados. No Santos Dumont, dos 13 vôos programados, quatro foram cancelados.