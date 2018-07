Ingressos para o Rock in Rio se esgotam em 4 horas

Depois se esgotaram, pela ordem, os convites para os dias 13 (Beyoncé), 22 (Iron Maiden), 14 (Muse), 19 (Metallica) e 21 (Bruce Springsteen). Os últimos ingressos a acabarem foram para o dia 15, quando a maior atração será Justin Timberlake. Cada ingresso custou R$ 260 (ou R$ 130, pela meia-entrada).

Para cada dia foram disponibilizados 85 mil convites, mas 80 mil (do número total) haviam sido vendidos em outubro de 2012, por meio da pré-venda do Rock in Rio Card (cartão que equivale a um ingresso). Patrocinadores do evento ainda vão distribuir ingressos em ações promocionais.

Quando as vendas começaram, às 10 horas, o site ficou sobrecarregado devido ao número de acessos. Segundo a organização do Rock in Rio, 400 mil pessoas tentavam comprar ingressos simultaneamente. O site chegou a veicular que o sistema "estava temporariamente indisponível" e retornaria "dentro de algumas horas". Mas a venda foi retomada em cerca de dez minutos, e a partir daí o ritmo de vendas foi de aproximadamente 1.200 ingressos por minuto.

A dificuldade para acessar o site gerou protestos em redes sociais da internet. No Twitter, a hashtag "Desisto RIR" tornou-se uma das mais populares. No Facebook, pessoas que conseguiram ingressos chegaram a oferecê-los por R$ 1.000. "É um absurdo, mas acabamos tendo que aceitar, pois agora os cambistas são a única opção", diz a professora de educação física Silmara Chaves, de 23 anos, que não conseguiu ingresso para ver Beyoncé.

Na edição anterior do Rock in Rio, em 2011, foram vendidos 100 mil ingressos por dia. Para 2013 foram disponibilizados 85 mil por dia. A organização do evento não se manifestou sobre a possibilidade de ampliar a lotação.