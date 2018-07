Início do outono dá esperanças a frigoríficos sobre oferta--Cepea

A chegada do outono começa a suscitar comentários sobre a condição das pastagens nos próximos meses, com os volumes de chuva acumulados neste ano vistos abaixo da média, o que pode dificultar a manutenção dos animais e dos pastos, disse o Cepea.

Com a perspectiva, então, de que parte dos pecuaristas precise negociar antes que seus animais percam peso com o avanço do outono, os frigoríficos aguardam o aumento do interesse vendedor com o passar dos dias.

(Por Laiz de Souza)