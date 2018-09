Inscrições para Enem começaram hoje e vão até dia 30 As inscrições para a edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começaram hoje e ficarão abertas até o dia 30. Os candidatos devem inscrever-se pela internet (www.inep.gov.br/inscricao) ou nas agências dos Correios. A prova será realizada em 31 de agosto, em cerca de 1,4 mil cidades. Podem efetuar a inscrição para a prova tanto estudantes que concluirão o ensino médio este ano, como os que terminaram o estudo em anos anteriores, segundo a página do Ministério da Educação (MEC) na internet (www.mec.gov.br). Alunos de escolas particulares pagam 35 reais para se inscrever. Estudantes da rede pública e alunos carentes dos colégios particulares são isentos da taxa. As fichas de inscrição podem ser retiradas nos estabelecimentos de ensino, tanto públicos, como privados. O exame possui 63 questões de múltipla escolha sobre diversas áreas de conhecimento e uma redação. O estudante terá, no máximo, cinco horas para resolver a prova. Atualmente, 525 universidades de todo o País admitem o uso da nota do Enem substituindo a prova de conhecimentos gerais. Além disso, o Enem é exigido para quem quiser se inscrever no Programa Universidade Para Todos (ProUni), que concede bolsas de estudo em cursos de graduação em instituições particulares. O resultado do exame será recebido pelo estudante, em casa, a partir da segunda quinzena de novembro. As notas também poderão ser acessadas pela internet.