Instrutor morre em voo livre duplo no Rio

A turista Tânia Sultana, de 36 anos, da Ilha de Malta, no Mediterrâneo, sobreviveu. O delegado Rodrigo Brand, da Delegacia Especial de Apoio ao Turista (Deat), afirmou que teria ocorrido imprudência por parte do instrutor, que conferiu todos os cabos de segurança da turista mas não fez o mesmo em relação aos dele.

Assim que pulou da plataforma, Coelho foi jogado para baixo pelo vento e ficou preso apenas pelas mãos. Ele ainda acionou o paraquedas de emergência, mas a altura não era suficiente. Tânia, sem experiência alguma na modalidade, ainda "guiou" a asa-delta por cerca de 30 segundos e ficou presa nas árvores.

Em 25 de março deste ano, no mesmo local, a nutricionista Priscila Graziele Boliveira, irmã do ator Fabrício Boliveira, morreu ao cair de uma altura de 20 metros durante um voo duplo de parapente. Na ocasião, o instrutor, Alan Figueiredo, que realizava o voo com Priscila, foi acusado de negligência e acabou indiciado por homicídio culposo. O acidente teria sido provocado por uma falha no procedimento de montagem do equipamento e na inspeção final.