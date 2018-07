Inverno começa com áreas inundadas em Sorocaba (SP) As chuvas fizeram subir o nível de rios e córregos e causaram alagamentos na quarta-feira, primeiro dia do inverno, em Sorocaba, a 92 km de São Paulo. A Avenida Dom Aguirre, uma das principais da cidade, teve de ser interditada após ser invadida pelas águas do rio Sorocaba, que transbordou.