IPC-S fecha novembro com alta de 0,56%, a maior do 2o semestre O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) fechou o mês de novembro com alta de 0,56 por cento, o maior avanço para semanas de encerramento de mês registrada no segundo semestre, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta segunda-feira. Na terceira semana de novembro, o IPC-S havia subido 0,57 por cento. No fechamento de outubro, o indicador teve alta de 0,47 por cento. "Em relação à última apuração, a principal contribuição para o recuo da taxa do IPC-S partiu do grupo Alimentação", afirmou a FGV em comunicado. (Reportagem de Renato Andrade)