Irmãos mortos em incêndio são enterrados em Salvador Foram enterrados na tarde de hoje, em Salvador (BA), os corpos dos irmãos Carolina, de 2 anos, e Caíque, de 3 anos, que morreram na noite de ontem, no Hospital Geral do Estado (HGE). Os irmãos não resistiram às queimaduras de terceiro grau que sofreram, na madrugada de segunda-feira, por causa de um incêndio na casa em que moravam, no bairro periférico de Plataforma. De acordo com os pais das crianças, Ruth da Silva e Luiz Cardoso, o fogo começou quando uma vela, usada para iluminar o quarto no qual dormiam as crianças, caiu sobre o colchão em que elas estavam. Outro filho do casal, de apenas 4 meses, que dormia em um berço ao lado do colchão, também foi atingido pelas chamas e continua internado, em estado grave, no HGE. Sem emprego fixo há quatro anos, os pais não conseguiam pagar as contas de luz e de água, o que causou a interrupção do fornecimento dos serviços. Sem luz, eles usavam velas para iluminar os ambientes. Sem água, tiveram dificuldade para combater as chamas. O filho mais velho do casal, G., de 5 anos, dormia na sala na hora do incêndio e não foi atingido pelo fogo. A polícia deve ouvir o casal até o fim da semana.