Itália elege presidentes da Câmara e do Senado, mas impasse continua A aliança de centro-esquerda na Itália elegeu os presidentes da Câmara e do Senado, em uma votação apertada neste sábado. A margem frágil de sucesso sublinhou a dificuldade em formar um governo estável depois do pleito geral do mês passado.