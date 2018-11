Jovem internado com gripe suína no RJ receberá alta hoje O jovem de 29 anos que contraiu a gripe Influenza A (H1N1), a gripe suína, de um amigo que esteve no México receberá alta hoje do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na Ilha do Governador, no subúrbio do Rio. A informação foi dada hoje pelo hospital, em um boletim. Ainda segundo boletim do hospital, a mãe do rapaz, que também foi contaminada, passa bem, já não apresenta febre e não apresentou intercorrências no período.