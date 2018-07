O alvará de soltura foi concedido após o advogado da adolescente entrar com um pedido de habeas corpus durante o plantão do TJ-SP neste fim de semana. Com o jaleco branco e fingindo ser estudante de enfermagem, a adolescente raptou a recém-nascida e a levou para a casa em uma bolsa. A família da jovem, no entanto, descobriu o crime e devolveu a criança, levando-a até a delegacia.