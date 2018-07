Justiça condena RJ a indenizar vítima de bala perdida O Estado do Rio de Janeiro terá de pagar R$ 30 mil de indenização por danos morais a Ana Maria Mendonça, atingida por uma bala perdida em março de 2007, no bairro de Bonsucesso, subúrbio da cidade, nas imediações da Linha Amarela. A decisão foi tomada pela 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.