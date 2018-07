Justiça revalida sessão da Câmara do Rio A liminar que suspendia a sessão promovida no dia 1º pela Câmara do Rio e tornava sem efeito a aprovação do plano de cargos e salários dos professores da rede municipal foi suspensa no fim da tarde desta quarta-feira, 16, pela presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), desembargadora Leila Mariano, de acordo com o Legislativo. Até as 20h30 desta quarta-feira, o TJ-RJ não havia confirmado a decisão.