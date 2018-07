Kassab paga R$ 5 mi por mês a não-concursados As seis empresas de capital misto administradas pela Prefeitura de São Paulo desembolsam juntas cerca de R$ 5 milhões por mês para pagar salários de funcionários de confiança (não-concursados). Embora represente apenas 8% do quadro total de pessoal, a maioria dos 688 profissionais comissionados costuma ter remuneração muito acima do salário médio praticado pelas companhias, conforme levantamento feito pelo Estado com base nas planilhas divulgadas na terça-feira pelo site De Olho nas Contas. Cada funcionário recebe, em média, R$ 7.200.