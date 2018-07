Kassab será investigado por suposto crime em inspeção veicular

A investigação, instaurada pela Câmara Especializada em Crimes Praticados por Prefeitos (Cecrimp), do MP paulista, também inclui o secretário de Verde e Meio Ambiente do município, Eduardo Jorge, e o ex-presidente da Controlar Ivan Pio de Azevedo, segundo comunicado do Ministério Público divulgado nesta sexta-feira.

Em novembro do ano passado a Justiça paulista concedeu liminar em que determinou a invalidade do contrato da prefeitura com a Controlar, a realização de uma nova licitação para a prestação do serviço e o bloqueio de bens de Kassab. Não acatou, no entanto, pedido do Ministério Público pelo afastamento do prefeito do cargo.

Em janeiro, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), suspendeu a liminar. Em sua decisão, o ministro Ari Pargendler afirmou não ser possível determinar o que era mais prejudicial à cidade, se a continuação do contrato ou sua nulidade.

Assim, o ministro determinou que o processo aberto na justiça paulista continue normalmente sem a antecipação de resultados.

