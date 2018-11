Kia Motors lança na Coreia do Sul seu primeiro carro elétrico

A Kia Motors, segunda maior produtora de automóveis da Coreia do Sul, afirmou que irá fabricar 2,5 mil unidades do seu primeiro carro elétrico no próximo ano, baseado no modelo Ray lançado em novembro, apenas para vendas no mercado doméstico.

"Nós planejamos vendê-lo para o público mais tarde, mas ainda não decidimos quando ou quantos venderemos", afirmou um porta-voz da Kia Motors.

A Kia afirmou que o Kia Ray EV poderia viajar até 139 quilômetros com apenas uma carga elétrica e possui velocidade máxima de 130 quilômetros por hora.

Os preços elevados e falta de infraestrutura para carregar os veículos têm sido citados como os maiores obstáculos para a adoção de carros elétricos, que estão lutando para competir com os modelos movidos a gasolina, com impressionante eficiência de combustível.

A Hyundai chegou atrasada na indústria de carros verdes, com o lançamento da versão híbrida de seu sedan Sonata nos Estados Unidos apenas este ano, enquanto sua maior rival, a Toyota Motor Corp há muito tempo dominou o segmento com seu híbrido Prius.

(Por Hyunjoo Jin)