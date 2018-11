Kiko e Sr. Barriga são recebidos com status de popstar

A dupla participou ontem de um bate-papo com a imprensa, em São Paulo, para contar as novidades de suas carreiras e o que esperam do evento deste sábado. Os dois atores estavam animados, fizeram brincadeiras e mostraram que, mesmo apesar da idade e aparência distantes dos personagens que os tornaram mundialmente conhecidos, ainda guardam a veia humorística e são capazes de cativar o público. Do outro lado, os jornalistas fizeram da entrevista coletiva um misto de trabalho profissional e realização de fã. Entre as filmagens, fotos e perguntas tradicionais da profissão, os jornalistas lembraram piadas do seriado e avançaram sobre os atores para tirar fotos (não deles. Com eles).

Durante o bate-papo, Carlos Villagrán disse ter aposentado o personagem Kiko profissionalmente, e que só se apresenta assim em ocasiões especiais, como neste festival. "Tenho que respeitar o Kiko e tudo que ele representa. Hoje, meu maior rival na televisão é aquele menino do seriado que eu interpretei 30 anos atrás. Com 66 anos de idade, não posso mais", contou, apontando para as bochechas enormes que ressaltavam suas piadas no seriado e, hoje, mostram os sinais da idade. Ele contou também que atualmente está se dedicando a escrever um livro em que pretende agradecer aos fãs de vários países pelo apoio durante seus anos de carreira.

Questionado sobre a relação dos atores no México, após mais de 20 anos de gravações do humorístico juntos, Villagrán disse que eles dificilmente se encontram. Sobre o ator Roberto Bolaños (Chaves), com quem já travou disputa judicial pelos direitos autorais sobre o personagem Kiko, Villagrán minimizou comentários. "Não temos relação alguma. Nem para o bem, nem para o mal."

As divergências do passado foram tão marcantes que exigem dos organizadores do festival atenção ao convidá-los para apresentações. "Para nós, foi uma surpresa os dois participarem da entrevista juntos, hoje", disse Felipe Araújo, diretor do Fã-Clube do Chaves e um dos organizadores do evento. A surpresa se deve pelo fato de Edgar Vivar ser muito próximo de Bolaños. "Colocar Vivar e Villagrán juntos poderia causar um mal-estar. Mas, depois de ver as demonstrações de afeição entre os dois, hoje, eu diria que essa conversa já está encerrada", avaliou Araújo.

Mesmo sem ter sido protagonista de nenhuma briga anterior, Edgar Vivar disse que também não costuma ver seus antigos colegas de TV. Atualmente, ele está gravando uma novela em seu país e aguarda a estreia de quatro filmes em que atuou. Vivar se mostrou ontem, no encontro, bem diferente do Senhor Barriga. Com menos cabelo e 64 quilos mais magro, após uma cirurgia de redução de estômago, ele também aposentou o antigo personagem. "A peruca do Nhonho (outro de seus personagens no seriado) tinha que ser cada vez maior", brincou.

Perto do final da conversa com a imprensa, Vivar ainda deu um depoimento emocionado sobre o que esperava do festival que acontece neste sábado. "Não tenho expectativa de nada. Depois de passar quatro vezes pela UTI, estar aqui e receber o carinho dos fãs já é um presente. Se, através do meu trabalho, eu posso fazer vocês felizes, eu já fico feliz," disse, com olhos marejados.

