Lady Gaga visita favela e joga bola com crianças

RIO DE JANEIRO - A cantora Lady Gaga visitou, na tarde desta quinta-feira, 8, a favela do Cantagalo, na zona sul do Rio. A cantora chegou à comunidade por volta das 16h, acompanhada por cerca de 10 amigos e familiares, além da equipe de produção. Policiais acompanharam a popstar durante a caminhada pela favela. Ela também jogou bola com as crianças da comunidade e atendeu a todos os pedidos para fotografias e autógrafos.

Assim que chegou à quadra do morro, a Lady Gaga trocou alguns passes de bola com crianças da comunidade, mas não chegou a marcar nenhum gol. "Eu apenas adoro o povo daqui", disse a cantora ao chegar a favela. Animada, ela tirou fotos com os fãs e tentou conversar em português com os admiradores, mas não conseguiu ir além de alguns `oi'' e `boa tarde''.

Após o jogo, a cantora ainda percorreu os becos da favela, seguida por fãs e acompanhada das janelas pelos moradores da comunidade. Mais cedo, a cantora apareceu na sacada do hotel vestindo apenas uma camisa da seleção brasileira e com cabelos pintados com mechas ruivas. A cantora fará shows no Rio, em São Paulo e Porto Alegre na sua primeira turnê no País.