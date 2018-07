Laudo sobre morte de ator brasileiro sai amanhã, diz irmão O laudo oficial que poderá esclarecer a causa da morte do modelo e ator brasileiro Douglas Barcellos, de 33 anos, deverá ser divulgado amanhã, disse o irmão do ator, o fotógrafo Leandro, de 36 anos. Douglas foi encontrado morto em Cascais, a poucos quilômetros de Lisboa, em Portugal, na madrugada de quarta-feira. "A investigação está com a polícia e o laudo deve ser divulgado amanhã. O que a família mais quer agora é conseguir meios para trazer o corpo de volta para o Brasil. Dependemos da ajuda de terceiros", declarou o irmão. Ele disse que a família está preocupada com "informações veiculadas na imprensa por oportunistas e fontes não confiáveis". Segundo Leandro, o consulado brasileiro em Portugal foi procurado, mas informou que não há previsão legal de verba para trazer o corpo. Leandro não soube dizer de que filmagem o irmão participara em Portugal, mas afirmou que a produção se dispôs a ajudar. Ele conta que a família, que mora na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, esperava a chegada de Douglas no dia 26. "Era uma pessoa extremamente correta, que trabalhava no exterior há anos, de forma legal. Meu irmão sempre foi muito determinado. Ele estava contente com a carreira."